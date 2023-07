Belen Rodriguez torna sui social dopo la rottura con Stefano De Martino (e le foto con Elio): «Non mi sento uno schifo»

Belen Rodriguez e Stefano De Martino atto terzo. Altro crac, così si dice, nella coppia: lei viene paparazzata con un altro, lui si vede per le strade di Milano che gira solo e deperito. Siamo a luglio è tempo di ferie, ma il gossip non va in vacanza e anzi le temperature diventano ancora più bollenti a caccia di scoop. La showgirl argentina viene rimessa al centro della cronaca rosa (o forse ci si è voluta mettere lei da sola) dopo gli scatti che la immortalano insieme a Elio Lorenzoni, un imprenditore bresciano moro, con la barba, affermato nel lavoro. Tutto documentato con un ampio servizio fotografico esclusivo del settimanale Chi che mostra i due alla festa di compleanno di Ignazio Moser, il compagno di sua sorella Cecilia.

Belen e Stefano è crisi (di nuovo)

Era da tempo che si parlava di crisi di coppia tra Belen e Stefano ma in molti avevano ipotizzato fosse stato per colpa di un riavvicinamento (mai confermato) tra l'ex ballerino e Alessia Marcuzzi che per il gossip avevano avuto un flirt nel 2020 (sempre smentito da entrambi). Poi le foto di Chi con Belen che bacia un altro e le carte vengono rimischiate.

Ma come sta la Rodriguez? Dopo giorni di silenzio social la showgirl torna su Instagram ed è lei stessa a rispondere a questa domanda. Non lo fa in modo diretto ma con una story che è molto eloquente.

Belen rompe il silenzio

Ieri sera, dopo che per giorni Belen ha mutato i suoi profili social, ecco che ha fatto spuntare una story. L'ex Iena ha postato la coer di un brano, “Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites” del rapper El Chojin. Il testo della canzone (andando a tradurlo) sembra rispondere a tutti i quesiti che i fan si stanno ponendo. La canzone sembra essere un documento di come Belen sta vivendo questo momento. Alcuni passaggi colpiscono in particolar modo. “Non significa che mi sento uno schifo”; Belen sembra dirsi consapevole delle sue azioni ma non sentirsi di queste in colpa. «Nascondo le mie paure per apparire forte.

La traduzione del testo integrale

Bene Eccomi in uno di quei giorni In cui nessuno risponde al telefono E i muri si stanno chiudendo su di te So che c’è sempre una via d’uscita Ma sapendo che tutto andrà meglio Non significa che mi sento uno schifo Passano gli anni, i progetti, i sogni Ti ricordi come volevi essere quando eri piccolo? Crescere è rendersi conto Che la vita non è come vorresti che fosse tutto è molto più complesso Responsabilità, lotte, doveri Sorridi quando non ne hai voglia Mentire per evitare di ferire le persone che ami Fingere quando sai perfettamente che ti stanno mentendo

Vale la pena fare quello che dovresti? Più volte di quanto vuoi davvero? Perché ho finito per fare quello che fanno tutti E se mi sentissi sempre diverso? Sono stato un codardo travestito da coraggioso Sempre consapevole di “cosa dirà la gente” Nascondo le mie paure per apparire forte Ma non più, è il momento di essere coerenti perché Perché penso di averlo visto, amico, e… Forse la chiave per essere veramente liberi è: Quando puoi ridere e piangere quando serve Sii onesto con te stesso Concentrati su ciò che è importante e dimentica il rumore Forse la chiave per essere veramente liberi è: Quando puoi ridere e piangere quando serve Non essere ossessionato dagli obiettivi Cerca di rilassarti e vivere qualcosa di più calmo

Con questo argomento mi faccio una promessa: Sto facendo tutto il necessario per trovare soluzioni, non problemi. So di non essere perfetto Beh, non mi farò più del male per esserlo Imparerò a dire di no Accettarmi così come sono, misurare il mio valore Perché a volte ero coraggioso per paura So che sembra strano, ma sai una cosa? Peggio ancora, è vero Oggi cerco di dormire comodamente non sembra molto ambizioso Ma credimi, è molto. Studio la vita da 30 anni Non c’è male che non sia per sempre? È una bugia

Mi concentrerò su ciò che è importante: Sulla mia famiglia, i miei amici, la mia passione per l’arte Accetterò di avere il diritto di essere giù di tanto in tanto Perché essere giù è umano Non rinuncerò a nessun problema Mi fido di me stesso e sono in grado di battere qualsiasi cosa Cadrò ancora milioni di volte Ma mi rialzerò sempre Perché ho capito che, oh Oh sì amico, l’ho capito, hhm Forse la chiave per essere veramente liberi è: Quando puoi ridere e piangere quando serve Sii onesto con te stesso Concentrati su ciò che è importante e dimentica il rumore

Forse la chiave per essere veramente liberi è: Quando puoi ridere e piangere quando serve Non essere ossessionato dagli obiettivi Cerca di rilassarti e vivere qualcosa di più calmo.

Nonostante non possiamo avere certezza di quanto la modella argentina voleva dire con questo brano non è la prima volta che la Rodriguez, per spedire messaggi, pubblica delle canzoni o dei passaggi di esse.