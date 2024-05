Anna Tatangelo cancella tutti i post su Instagram: cosa sta succedendo? Mistero sul nuovo progetto

Anna Tatangelo è tornata in televisione su Canale 5 con il nuovo spin off di "Io canto Generation", "Io canto Family", dove le famiglie si esibiscono e regalano emozioni incredibili su brani passati alla storia e altri più moderni, sicuramente molte cover di Sanremo come "Click Boom" di Rose Villain e "Ti muovi" di Diodato.

Anna Tatangelo però ha fatto parlare di sé nelle ultime ore non tanto per la sua squadra a "Io canto Family", quanto per la sua ultima mossa social.

Ma di cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

L'ultima mossa social di Anna Tatangelo

Tabula rasa per Anna Tatangelo che cancella tutti i post sul suo profilo Instagram e cambia la sua immagine del profilo. Che cosa starà bollendo in pentola? Alcuni suoi fan sono preoccupati perché hanno ipotizzato che si trattasse di un attacco da parte di hacker che le hanno "svuotato" il profilo, eliminando tutti i ricordi condivisi dalla cantante e le dediche speciali al figlio Andrea D'Alessio e al fidanzato Mattia Narducci.

Nuovo progetto in vista?

La verità, tuttavia, potrebbe essere molto più semplice.

La mossa social di cancellare i post dal profilo Instagram e aggiornare la foto profilo è usata spesso dagli artisti americani (e non solo) per introdurre nuovi progetti musicali in arrivo: nuovi brani, nuovi album e tanta nuova musica da far ascoltare a tutti.

Non resta, quindi, che aspettare il nuovo post social con l'annuncio di qualcosa di incredibile che sta per arrivare.