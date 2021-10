Conto alla rovescia, Guè Pequeno diventerà presto papà: ecco chi è la compagna

Sorpresa, sorpresissima, Guè Pequeno diventerà papà. A svelare la notizia della cicogna in arrivo per il rapper 40enne è Janaina Nunes Party & Events, che ha organizzato a Milano il baby shower per celebrare il nuovo dolce arrivo in casa dell’artista e della compagna incinta. Svelato pure il sesso del bebè: i due avranno una femminuccia.

Guè, di solito riservato e geloso della sua privacy, nelle foto pubblicate sul social posa accanto alla sua Yusmary, la splendida modella cubana a cui è legato. La mora ha un pancione esplosivo. I due sorridono felici nella sala allestita per la festa.

