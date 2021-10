Foto, post e saluti: Eva Henger da lungo tempo a Zanzibar. Ecco il motivo per cui si è trasferita nell'isola

Cambio di vita, tutto nuovo. Eva Henger si è trasferita in Africa? Da tempo pubblica sul social foto che la ritraggono splendida e conturbante in bikini in spiaggia. E’ a Zanzibar, a Oggi spiega il motivo per cui si trova sull’isola in Tanzania.

La showgirl 48enne in Africa sarà di casa, il marito Massimiliano Caroletti è general manager di un resort tutto italiano che presto sarà inaugurato e, grazie pure all’abbassamento dei livelli di guardia della pandemia, accoglierà tanti turisti da ogni parte del mondo. A Zanzibar la bionda ha ritrovato la serenità Anche gli attacchi di panico, di cui soffre da più di 20 anni, sembrano essere passati

