Niente seggiolini in auto per il bebè? Scatta una super multa

Niente seggiolini in auto per il bebè: in arrivo la super multa. Partono da venerdì 6 marzo via le sanzioni per chi non è in regola con l’installazione in auto di seggiolini o dispositivi antiabbandono, obbligatori per trasportare bambini al di sotto dei 4 anni di età. Le sanzioni variano dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente.



Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi. I dispositivi devono essere accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore. Ultimo aggiornamento: 14:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA