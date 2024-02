«Flavio Briatore è troppo vecchio», Heidi Klum: con mio marito (Tom Kaulitz) faccio scintille a letto»

Heidi Klum ha 50 anni, un corpo da favola e un sorriso smagliante. La top model è sposata dal 2019 con Tom Kaulitz, 34 anni, membro della celebre band Tokio Hotel. La super modella, madre di quattro figli, spesso ricorda la relazione passata con l'imprenditore italiano Flavio Briatore, 73 anni, sul quale, di recente, si è fatta scappare qualche commento ironico sull'età.

Ma Heidi ha parlato senza veli anche del marito: in camera da letto i due fanno ancora scintille, nonostante gli impegni, il lavoro e i figli.

Giochi erotici

In una puntata del podcast Call Her Daddy, la top model ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita, l'amore per i figli, il successo e la passione ancora viva tra lei e suo marito Tom Kaulitz, con il quale è sposata da cinque anni.

«A letto è un mostro, restiamo in camera da letto per ore e ore», ha raccontato divertita Heidi Klum.

Poi, ha confessato che lei e suo marito amano utilizzare giocattoli sessuali per rendere la situazione più piccante.

Flavio Briatore

Parlando delle relazioni passate, è stato impossibile evitare il riferimento a Flavio Briatore, con il quale la donna condivide la figlia Leni, 19 anni, modella come la mamma.

I due iniziarono a frequentarsi nel marzo del 2003 quando Heidi aveva 29 anni e lui 53, ma si separarono mentre lei era incinta. Sul ristoratore italiano, 73 anni, Heidi ha avuto qualcosa da ridire: «È davvero troppo vecchio adesso». Avrà forse voluto intendere qualcosa?