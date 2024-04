Flavio Briatore, il regalo da centinaia di migliaia di euro dopo il tumore. La domanda indiscreta: «Cosa sono quei segni?»

Flavio Briatore sta tornando alla vita di tutti i giorni dopo l'operazione al cuore per asportare un tumore benigno. La massa, scoperta in tempo grazie a un controllo di routine a scopo preventivo, è stata eliminata con successo e l'imprenditore, dopo unn ricovero di dieci giorni al San Raffaele e qualche giorno di convalescenza, è tornato a riprendere in mano le redini del suo lavoro.

Briatore, che nel momento del bisogno ha potuto fare affidamento sull'ex moglie Elisabetta Gregoraci, sempre al suo fianco, e sul figlio Nathan Falco, una volta a casa ha deciso anche di farsi un regalo. Il patron del Twiga ha condiviso il suo ultimo acquisto con i follower su Instagram, ma a colpire l'attenzione di alcuni è stato altro: le macchie sulle braccia che la t-shirt a maniche corte lascia scoperte.

Flavio Briatore, il regalo dopo l'operazione

Sorridente e ottimista, Flavio Briatore ha condiviso con i follower la foto di un quadro di grande valore che ora fa bella mostra di sé nella casa di Montecarlo. Si tratta di un'opera di Mimmo Rotella, artista di origine calabrese famoso per i suoi decollage. In questo caso, protagonista è la copertina di un film con Nicole Kidman: «At home with artist Mimmo Rotella», scrive Briatore a corredo del post. Le opere di Rotella possono valere dai 100mila euro fino a un milione di euro: un regalo di tutto rispetto.

I commenti indiscreti

Se la maggior parte dei follower fa gli auguri a Briatore affinché si rimetta presto in sesto, tra i commenti c'è anche chi si perde in domande indiscrete e dalla risposta piuttosto scontata, considerando i recenti trascorsi dell'imprenditore.

Nella foto con il quadro non è difficile notare che Flavio Briatore ha dei segni scuri sulle braccia lasciate scoperte dalla t-shirt a maniche corte. «Hai sbattuto o sono tatuaggi venuti male?», si legge nei commenti. Nulla di tutto ciò. Più banalmente, come fanno notare in molti, si tratta dei lividi lasciati dalle flebo a cui l'imprenditore è sicuramente stato sottoposto nei giorni in ospedale.