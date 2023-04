Salma Hayek, bikini «illegale» e fisico esplosivo a 56 anni: le foto dell'attrice infiammano i fan

Salma Hayek sfida la gravità e il tempo e si mostra in bikini più bella che mai, nonostante i 56 anni compiuti. L'attrice, sposata con il miliardario Francois-Henri Pinault, ha pubblicato alcune foto che hanno fatto impazzire i fan. Tantissimi i commenti alla sua foto su Instagram. «Sei incredibile», le scrive un fan. «Dovrebbe essere illegale per una di 30 anni, guardare una della tua età in questa forma».

Il segreto di Salma Hayek

Salma Hayek, che su Instagram ha oltre 21 milioni di follower, condivide spesso scatti in bikini. Il segreto di un fisico così, nonostante abbia dichiarato di non avere «tempo per fare esercizio», è lo yoga. «Lavoro con una donna a Londra che mi ha insegnato a tenere il mio corpo in un modo in cui i muscoli sono attivati ​​tutto il giorno», ha raccontato in un'intervista. «Quindi, anche quando ti lavi i denti, i muscoli lavorano. Mi ha insegnato a tonificare i muscoli senza contrarli. Li rilassi e ti concentri sulle parti che devono essere utilizzate, ma mai con tensione. Se sei consapevole del tuo corpo, rimarrai sorpreso dall'effetto che può avere», le sue parole.