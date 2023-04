Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, perché si sono lasciati? Lui rompe il silenzio: «Ecco la verità»

La storia d'amore tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sembra essere arrivata definitivamente al capolinea. Lei stessa aveva confermato a Verissimo la rottura parlando di differenze diventate ormai insormontabili: «Il mio grande progetto poi non è stato accolto, cioè il matrimonio. Non so, forse non ero la donna ideale per lui. Non avvertivo più la sua stima, la cura e la dolcezza che ci aveva unito all’inizio», aveva confessato a Silvia Toffanin.

Amoruso rompe il silenzio

Amoruso, dopo mesi di silenzio, ha risposto alle parole di Manila, confermando il fatto che la scelta di chiudere la relazione sia stata proprio della Nazzaro: «Non replicherò a ciò che ha detto Manila, ma vi posso dire che sono discussioni che succedono in tantissime famiglie moderne». C'è poi sui social chi spera di rivederli insieme e a loro ha risposto: «C’è l’altra metà e bisogna capire se lei ha ancora questa voglia. Io credo che in sei anni ho dimostrato qual era il mio ideale di famiglia».

Le ipotesi

Entrando nel dettaglio poi spiega: «Lei ha preso la decisione di lasciarmi. C’è stata una discussione futile poi degenerata. Lei si è impuntata su alcune cose e per ora non sembra ci sia modo di spostarla da quella posizione. Io devo prenderne atto ora e pensare a me stesso». Probabilmente tra le "posizioni" dell'ex Miss Italia ci sarebbe proprio il matrimonio. Alla luce delle parole di Amoruso sembra che lui abbia chiarito da subito di non volersi sposare, decisione che sarebbe prima andata bene a Manila ma che poi è stata motivo di malcontento e infine di rottura.