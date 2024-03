Rose Villain: «Mi hanno rubato la moto, se la vedete mi fate sapere?». Lancia l'appello sui social, poi la sorpresa

Rose Villain ha un bellissimo rapporto con i suoi fan con i quali, spesso, si confida e si racconta. Ecco perché, proprio nelle scorse ore, si è rivolta a loro per un appello molto importante. Le avevano rubato la sua amata moto personalizzata che era parcheggiata in una via di Milano e la cantante di "Click Boom" ha pensato di chiedere ai suoi follower.

La fanbase di Rose Villain le è stata davvero molto utile perché, nel giro di qualche ora, ecco che l'amato motociclo è stato ritrovato sano e salvo.

L'artista ha voluto ringraziare i suoi fan con un video postato su Instagram.

L'appello di Rose Villain

Rose Villain non ha mai nascosto di essere un'amante dei motori che, spesso, cita anche nelle sue canzoni chiamandoli "Vroom vroom" come, ad esempio, nell'ultimo brano presentato a Sanremo.

La cantante, nelle scorse ora, ha subito un furto a Milano: è stata, infatti, derubata della sua amata moto e su Instagram ha pubblicato una foto con il motociclo in bella vista lanciando un appello alle sue migliaia di fan.

Rose ha scritto: «Mi hanno appena rubato la moto in Via Torricelli (Zona Navigli). Se qualcuno la vede in giro, mi fa sapere? È una custom, quindi, non ce ne sono tante così».

Poi, però, l'artista è stata sorpresa dalla bella notizia.

I ringraziamenti di Rose Villain

La storia Instagram successiva postata da Rose Villain, possiede tutt'altro tono.

La cantante, molto sorridente, dice: «No, va be ragazzi... nemmeno 12 ore e mi avete ritrovato la moto! Grazie, grazie, grazie, per i messaggi, la ricerca, per avere inoltrato la foto ai vostri amici».

Poi, si rivolge direttamente a un fan: «Ivan, tu sei stato un drago, avrai i biglietti gratis a tutti i miei live a vita, oltre che tutto il mio amore. Grazie ancora, non so davvero come ringraziarvi! Stasera vi faccio sentire un altro spoiler del disco».