San Marcello, sangue dalla bocca dopo la caduta con la moto da cross: 22enne in codice rosso

SAN MARCELLO – Paura nel pomeriggio per un incidente avvenuto all'interno del crossodromo in località Acquasanta. Intorno alle 17,30 un giovane, impegnato negli allenamenti, ha perso il controllo della sua moto da cross in un salto ed è finito rovinosamente a terra. Il 22enne, di origine polacca, si è subito rialzato, ma poi ha cominciato a perdere sangue dalla bocca per questo il personale presente ha contattato il 112 e sollecitato l'intervento del 118. Sul posto, è intervenuta l'eliambulanza. Il giovane è stato trasferito in volo, in codice rosso precauzionale, all'ospedale di Torrette ma non è in pericolo.