Pesaro, auto ribaltata e furgoncino fuori strada dopo lo schianto sulla Panoramica: un conducente estratto dalle lamiere

PESARO - Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada Panoramica del San Bartolo nel territorio del Comune di Pesaro. Per cause ancora al vaglio dell polizia locale, si sono scontrate un'auto ed un furgoncino: la prima si è ribaltata sulla carreggiata, il secondo è finito fuori strada. La squadra dei vigili del fuoco ha estratto uno dei conducenti, un uomo di 62 anni, dal veciolo, affidandolo alle cure dei sanitari. Le sue condizioni, per fortuna, non destano particolari preoccupazioni.