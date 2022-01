Ripatransone, giovane centauro di sedici anni cade al crossodromo. Soccorso dal 118 e dall'eliambulanza

RIPATRANSONE - Paura per un ragazzo di sedici anni soccorso in eliambulanza al crossodromo San Savino di Ripatransone. Il giovane, proveniente dalla provincia di Chieti, è infatti caduto dalla propria moto nel primo pomeriggio di ieri. È accaduto intorno alle 14. Il sedicenne stava girando in sella alla suoa motocicletta quando è stato sbalzato di sella cadendo a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 partiti dal presidio sanitario di Offida ed è stato richiesto quindi anche l’intervento dell’elicottero Icaro per il trasporto del giovane all’ospedale Torrette di Ancona. Ha riportato un trauma al fianco sinistro.

