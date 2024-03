Le Marche per il cross tricolore a Cassino: tutti i nomi

Nella rassegna nazionale di corsa campestre, attesi 96 atleti marchigiani. Al via la rappresentativa regionale cadetti



Weekend tricolore sui prati di Cassino, in provincia di Frosinone, che sabato 9 e domenica 10 marzo accoglie i Campionati italiani individuali e per società di corsa campestre. Al via 96 atleti delle Marche e fra questi sono attesi i cadetti della rappresentativa regionale. Nella campestre maschile dedicata agli under 16, sulla distanza di 3 chilometri, convocati Manuel Rogani (Sef Stamura Ancona), Matteo Sbaraglia (Crazy Sport Tolentino), Lorenzo Sposetti (Sef Stamura Ancona), Salvatore Buatti (Cus Camerino) e Nicolò Cozza (Atl. Fabriano).

Le cadette selezionate per la gara sui 2 km sono invece Emma Donnanno (Atl. Fano Techfem), Lucrezia Bagnarelli (Sef Stamura Ancona), Sofia Chantal Ciccioli (Sacen Corridonia), Olimpia Adamo (Atl. Osimo) e Giulia Catena (Atl. Amatori Osimo). All’evento iscritti a titolo individuale anche i cadetti Brian Cerquozzi (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), Daniele Ghergo (Atl. Osimo), Giulio Giombetti (Atl. Fano Techfem), Leonardo Sbrollini (Atl. Ama Civitanova), Luca Tomarelli (Atl. Amatori Osimo) e le cadette Brigida Clara Cozzolino (Atl. Civitanova), Giada Marinangeli (Team Atl. Porto Sant’Elpidio), Caterina Montenovi (Sef Stamura Ancona), Alice Pagnotta (Atl. Ama Civitanova) e Martina Pieri (Sef Stamura Ancona).

Al via nelle gare assolute i campioni marchigiani Leonardo Storani e Chiara Fucelli, entrambi dell’Atletica Avis Macerata, ma anche nelle prove giovanili ci saranno gli atleti che hanno conquistato il successo nella rassegna regionale di fine febbraio al cross Helvia Recina di Macerata: gli under 20 Giosuè Bonifazi (Cus Camerino) e Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona), tra gli allievi Niccolò Rubini (Atl. Avis Macerata) e Sofia Romagnoli (Atl. Avis Macerata).



Nei campionati marchigiani per società di corsa campestre, disputati in due prove ad Ancona e Civitanova Marche, hanno vinto il titolo regionale Atletica Avis Macerata (assoluto femminile, allievi, allieve e combinata maschile), Sef Stamura Ancona (juniores femminile e combinata femminile), Atletica Potenza Picena (assoluto maschile) e Collection Atletica Sambenedettese (juniores maschile). Per i più giovani, dopo la terza prova di Corridonia e la quarta di Macerata, successi di Sef Stamura Ancona (cadette, ragazze, combinata giovanile), Atletica Osimo (cadetti) e Atletica Sangiorgese Renato Rocchetti (ragazzi).





ATLETI MARCHIGIANI ISCRITTI



Seniores-promesse maschile (10 km): Luigi Del Buono, Mattia Franchini, Matteo Ranucci (Sef Stamura Ancona); Fabio Sirocchi (Asa Ascoli Piceno); Luca Antonelli, Marco Campetti, Mirco Cimarelli, Riccardo Di Lizio, Marco Ricci (Cus Camerino); Matteo Coppari, Mamadou Barkinden Diallo, Marco Pallotta, Leonardo Storani (Atl. Avis Macerata): Marco Bianchi, Luca Facchinetti, Andrea Falasca Zamponi, Alberto Mosca, Patrick Nimubona (Atl. Potenza Picena).

Cross corto seniores-promesse maschile (3 km): Federico Vitali (Atl. Avis Macerata).

Juniores maschile (8 km): Lorenzo Cameli, Matteo Collini, Franco Talamonti (Collection Atl. Sambenedettese); Giosuè Bonifazi, Davide Ricci, Mathias Zagaglia (Cus Camerino); Samuele Libero Marino, Bernardo Matcovich, Achille Natali, Elia Vargas (Atl. Avis Macerata); Jacopo Sanginesi (Atl. Civitanova).

Allievi (5 km): Lorenzo D’Ostilio (Atl. Fabriano); Alessio Calò, Gianmaria Giulioni, Pietro Romagnoli, Orlando Antonio Seretti (Sef Stamura Ancona); Manuel Arcone Venturini, Federico Bartolucci, Giulio Pandolfi (Atl. Jesi); Serigne Saliou Fall, Marsel Provenziani, Niccolò Rubini, Matteo Tiriticco, Pietro Vespertilli (Atl. Avis Macerata).

Cadetti (3 km): Salvatore Buatti (Cus Camerino), Nicolò Cozza (Atl. Fabriano), Manuel Rogani (Sef Stamura Ancona), Matteo Sbaraglia (Crazy Sport Tolentino), Lorenzo Sposetti (Sef Stamura Ancona).

Presenti a titolo individuale: Brian Cerquozzi (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti), Daniele Ghergo (Atl. Osimo), Giulio Giombetti (Atl. Fano Techfem), Leonardo Sbrollini (Atl. Ama Civitanova), Luca Tomarelli (Atl. Amatori Osimo).

Seniores-promesse femminile (8 km): Beatrice Costantini, Chiara Fucelli, Alice Vecchione (Atl. Avis Macerata).

Juniores femminile (6 km): Virginia Bancolini, Arianna De Simoni, Lilymei Filippetti (Sef Stamura Ancona); Marica Melatini (Atl. Ama Civitanova); Martina Trisolino (Atl. Fano Techfem).

Allieve (4 km): Sara Maltoni (Atl. Fabriano); Valeria Carnevali, Martina Di Gioia, Maya Violet Lorenzetti (Sef Stamura Ancona); Miriam Arcone Venturini (Atl. Jesi); Daniela Caselli, Rachele Costantini, Rebecca Costantini (Asa Ascoli Piceno); Matilde Marchetti (Collection Atl. Sambenedettese); Chiara Bocci, Irene Ippoliti, Sofia Romagnoli, Elisa Scattolini (Atl. Avis Macerata).

Cadette (2 km): Olimpia Adamo (Atl. Osimo), Lucrezia Bagnarelli (Sef Stamura Ancona), Giulia Catena (Atl. Amatori Osimo), Sofia Chantal Ciccioli (Sacen Corridonia), Emma Donnanno (Atl. Fano Techfem).

Presenti a titolo individuale: Brigida Clara Cozzolino (Atl. Civitanova), Giada Marinangeli (Team Atl. Porto Sant’Elpidio), Caterina Montenovi (Sef Stamura Ancona), Alice Pagnotta (Atl. Ama Civitanova), Martina Pieri (Sef Stamura Ancona).

Staffetta assoluta maschile: Giulio Castignani, Matteo Fabiani, Alessandro Stura, Filippo Stura (Atl. Amatori Osimo).

Staffetta master maschile: Corrado Clerici, Pier Giuseppe Confaloni, Emidio D’Ottavi, Luigi Proietti (Mezzofondo Club Ascoli); Giorgio Andrenacci, Renzo Andrenacci, Felice Carfagno, Vincenzo Paternesi Meloni (Atl.

Elpidiense Avis Aido).