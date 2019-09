Brutta caduta al crossodromo ragazzo di 15 anni soccorso dall'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ESANATOGLIA - Grave incidente al crossodromo di Esanatoglia, ragazzo di 15 anni soccorso dall'eliambulanza.E' successo durante le pre qualifiche della classe 125 junior, quando un pilota 15enne di Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria, è stato vittima di una caduta dopo un contatto con un avversario e ha riportato un trauma toracico. Soccorso dal personale sanitario in pista, è stato in seguito disposto il suo trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Le condizioni del pilota per fortuna non sono gravi e il trasferimento è stato disposto in via precauzionale.