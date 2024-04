San Severino, sbanda e rovina a terra con la moto: grave un ragazzo, portato a Torrette

SAN SEVERINO - Incidente verso le 16 di oggi lungo la provinciale 361 nella zona delle cave, a San Severino Marche. Ferito un giovane di Loreto che ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Il centauro era in sella alla sua moto quando improvvisamente ha sbandato ed è rovinato a terra. Immediatamente è stato dato l'allarme. Sul posto nel giro di pochi minuti è giunta l’ambulanza. Il medico, dopo le prime cure e constatata la gravità delle condizioni ha disposto il trasferimento del ferito all’ospedale dorico. Il giovane non dovrebbe essere in pericolo di vita.