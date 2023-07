Matteo Berrettini, Melissa Satta soffre per lui in tribuna: quasi in apnea prima di esultare per la vittoria

Matteo Berrettini avanza a Wimbledon e Melissa Satta in tribuna fa il tifo e soffre trattenendo quais il fiato, in una sorta di apnea, per lui. Il tennista vince ancora, batte Zverev in tre set (6-3, 7-6, 7-6) e si qualifica agli ottavi di finale dove incontrerà il numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Un match giocato in modo egregio dall'azzurro che pure ha vinto il terzo set giocando punto a punto contro l'avversario fino alla vittoria nel tie-break. La compagna Melissa segue, nel box insieme allo staff del tennista azzurro, ogni scambio, ogni punto con apprensione.

Le telecamere inquadrano spesso Melissa Satta

La showgirl, nel momento più duro della partita, quando sembrava che il tedesco Zverev potesse rientrare nel match dopo aver perso i primi due set, prima del punto decisivo per la vittoria, lè stata inquadrata in completa apnea per la tensione che si è poi sciolta in un'esultanza dopo il successo dell'azzurro.