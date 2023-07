Elisabetta Canalis blocca il traffico e salva una tartaruga: «Rischiava di diventare una frittella»

Di ritorno nella sua terra natia, Elisabetta Canalis si è resa protagonista di un episodio che ha suscitato diverse reazioni positive. La modella ha salvato una tartaruga per strada che rischiava di essere investita. «Abbiamo fermato il traffico e l’abbiamo aiutata perché altrimenti sarebbe diventata una… frittella». Questo il messaggio che ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram.

L'amore per gli animali

La bellezza sarda si trovava in macchina insieme alla figlia Skyler quando ha notato il rettile che rischiava di essere investito su una strada della Gallura.

Da sempre paladina degli animali (la showgirl è testimonial della Peta e in prima linea per l’adozione dei cani abbandonati), la Canalis non ha esitato. Si è fermata e ha portato via la tartaruga.

Le vacanze

La Canalis è in Sardegna per le vacanze. Quando ha visto la tartaruga per strada, ha fermato la macchina e l'ha soccorsa, portandola al sicuro. «Le tartarughe sono una specie protetta e devono essere tutelate». Naturalmente tutto scritto in inglese. Poi il saluto finale: «Good luck!». Buona fortuna.