Melissa Satta e Matteo Berrettini, amore a gonfie vele: lei vola a Wimbledon, il dettaglio che non sfugge ai fan. In prima fila. Chi avesse ancora dubbi sulla presunta crisi tra Matteo Berrettini e Melissa Satta dovrà ricredersi. E' tutto ok tra i due e a confermalo è proprio l'ex velina di Striscia. Nelle sue stories Instagram, Meli pubblica il campo da tennis dove giocherà il suo Matteo: Wimbledon, a due passi da Londra. Prima il campo, poi lo schermo con i due sfidanti: De Minaur e Berrettini. Insomma, non ci sono più dubbi: Melissa è volata a Londra per il suo nuovo fidanzato e procede tutto a gonfie vele.

Il messaggio

Proprio ieri, lo stesso Berrettini ha pubblicato un post relativo alla partita appena giocata e confermando di essere a Wimbledon, appunto. «Grato e felice di essere tornato. Sempre un piacere competere contro un grande amico Lorenzo Sonego» scriveva il campione al termine di un match durato tre giorni.

L'amore a dura prova

Matteo Berrettini sta vivendo un periodo buio della sua carriera: tra infortuni, sconfitte e ritiri, sembra che il talento del tennis italiano non riesca più a dare il meglio di sé in campo.

Inoltre, l'atleta, ultimamente, si è ritrovato al centro del gossip per la sua storia con la showgirl Melissa Satta che, come il compagno, viene continuamente attaccata sui social. Gli hater sostengono, infatti, che sia Melissa la causa dei problemi del tennista, sostendo che Matteo non sia più lo stesso da quando è con Satta. Melissa si è sempre opposta a questo pensiero, anche pubblicamente. E, fortunatamente, il loro amore va avanti e sembra essere sempre più consolidato.