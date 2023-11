Pierpaolo Pretelli svela le sue regole per non "scoppiare" con Giulia Salemi: «Non controllate mai il cellulare»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, dopo quella che sembrava una crisi, sono più uniti che mai, e stanno per debuttare come conduttori di Ex On The Beach, il reality di Paramount Plus che andrà in onda da domani, mercoledì 22 novembre. Nonostante le voci di separazione, i due hanno sempre prontamente smentito l'ipotesi di mettere fine alla loro relazione, che va così a gonfie vele che l'ex velino, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha rivelato le sue regole per non litigare con la fidanzata.

Le regole per non litigare con la fidanzata

«Non controllare il cellulare del proprio partner, rispettare gli spazi altrui e lavorare su alcuni punti critici, migliorando insieme» ,ha rivelato Pretelli. La Salemi poi aggiunge: «Non opprimere il partner: no alla gelosia malata! Rispettare il carattere e l’individualità dell’altra persona senza volerla trasformare a tutti i costi. Non va cambiato chi si sceglie di avere accanto, va incentivato a migliorare.

Secondo me per questo è fondamentale preservare i propri spazi, il lavoro, le amicizie e scindere le cose».

Poi i due si sono concessi una lunga intervista sulla nuova esperienza da presentatori, e di come sia stato sostituire Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che li avevano preceduti: «È stata una bella esperienza che sicuramente ci ha unito non solo tra le mura di casa ma anche sul lavoro. Diciamo che all’inizio eravamo un po’ preoccupati non avendo mai fatto una cosa del genere, ma poi quando siamo partiti è stato tutto in discesa perché con Giulia abbiamo un modo assai ironico di stare insieme. Quindi è stata ironica anche la conduzione, molto leggera e veramente divertente!”. Giulia concorda, e aggiunge: “Sì, ci prendiamo sempre in giro e questo è un po’ il nostro segreto... Può scriverlo!”».