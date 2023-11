Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, rottura confermata: «Lui è in cerca di una casa»

Le voci sulla fine della relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano ormai confermate. A lanciare la bomba era stato Fabrizio Corona che aveva detto di avere informazioni riguardanti la rottura dei 'Prelemi'. Oggi un'altra esperta di gossip ha confermato questa voce, aggiungendo che Pretelli, secondo fonti a lui vicine, «è in cerca di una casa».

La conferma della crisi

Dopo le insinuazioni di Corona era intervenuta la mamma di Giulia Salemi, postando una foto insieme a Pretelli per smetire le accuse.

La Salemi, però, nel canale broadcast di Instagram ha rotto il silenzio sulla loro storia, confermando che qualcosa non va: «Vi leggiamo e ci dispiace essere assenti ma a volte il silenzio serve a guardarsi dentro per capire dove si sta andando. Beato il web che ha la verità in tasca su tutto, noi la stiamo ancora cercando», sono queste le parole accompagnate dalla foto della mano di Pretelli. Sui social è intervenuta anche un'altra importante voce del gossip, Deianira Marzano che ha pubblicato una 'storia' sui social in cui spiega che degli amici vicini a Pretelli hanno confermato la rottura, rivelando anche che lui è in cerca di una casa.