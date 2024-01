Giulia Salemi, Capodanno da sola a Miami. Il mistero dell'assenza di Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi è volata a Miami per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. «Capodanno in America non era nei piani, è successo», ha detto l'influencer in una storia su Instagram mentre partiva da sola, accompagnata dalla sua agente e due membri del suo team. In molti si sono chiesti che fine avesse fatto Pierpaolo Pretelli che, solo qualche giorno prima le aveva fatto una bellissima sorpresa in occasione del loro terzo anniversario di fidanzamento. Eppure, sembra essere scomparso nuovamente. Cosa sarà mai successo? Andiamolo a scoprire insieme.

Giulia Salemi, il capodanno a Miami

«I piani a volte cambiano all’ultimo ed eccomi qua a Miami a festeggiare l’ultimo dell’anno..

Questa città a differenza di tante altre mi ha fatto innamorare, ha un’energia incredibile e mi piacerebbe davvero farla diventare la nostra nuova meta per staccare e ricaricarci. Buon anno amici spero davvero che i prossimi mesi possano essere più sereni per tutti perché la felicità dura un attimo ma è la serenità nel lungo termine che fa la differenza . Apprezzate le persone che vi sono vicine, non datele per scontato mai. Cerchiamo di non guardare sempre chi ha più di noi perché il giardino del vicino non è sempre più verde, procrastiniamo meno e cerchiamo di essere più buoni e gentili con le persone che incrociamo nel nostro percorso di vita, che di odio il mondo è già pieno ed a questo giro facciamo in modo che i nuovi propositi si avverino davvero», ha scritto Giulia nel post per augurare a tutti un felice anno nuovo. In molti hanno notato l'assenza di Pierpaolo Pretelli e hanno iniziato a chiedersi cosa fosse successo.

La sorpresa di inizio anno

Giulia Salemi ha condiviso con i suoi follower nel canale segreto del broadcast l'arrivo del fidanzato Pierpaolo Pretelli in America da lei. Nessuna crisi dunque tra i due che si sono ritrovati a trascorrere il Capodanno separati forse a causa degli impegni di lavoro.