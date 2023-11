Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli «si sono lasciati», Fabrizio Corona ci va giù pesante: «Una coppia finta. Lei un'arrampicatrice sociale»

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli «si sono lasciati». Nuovo atto della storia tra i due ex gieffini. Corona lo annuncia con gioia «perché erano una coppia finta». Altra bomba di gossip su Dilling news il sito d'informazione home made dell'ex re dei paparazzi. A detta di Fabrizio, la prossima settimana Pretelli lascerà la casa in cui viveva con l'influencer. «Era il covo di un amore che non è mai esistito realmente, se non per formare quelle famose coppie che uniscono nomi e cognomi che oramai vanno di moda, facendo hype e portando molto lavoro, pur essendo così effimere da spegnersi con un soffio d’aria. (Prelemi?!?)».

Salemi e Pretelli, è finita: la bomba di Corona

L'attacco del sito è un affondo alla Salemi che viene definita un'«arrampicatrice sociale.

I rumors

Sono giorni in cui voci di una rottura tra i due si rincorrono. E non è la prima volta, infatti mesi fa fu proprio la Salemi a dover mettere a tacere il gossip di una crisi confermando il momento difficile che lei e Pretelli stavano attraversando. Poi tutto è rientrato, ma per poco (secondo), ormai è finita.