Monica Bellucci, il nuovo amore con Tim Burton: «È un’anima bellissima e sono molto felice»

Monica Bellucci è un'icona della femminilità italiana, in un'intervista ha raccontato diversi aspetti di sè, a partire dalla nuova storia con il regista Tim Burton. I due avevano fatto la loro prima apparizione pubblica sul red carpet della Festa del Cinema di Roma ad ottobre.

Tim Burton

«È sempre difficile parlare di un incontro privato. Posso dire solo che per me è un incontro umano speciale: Tim è un’anima bellissima e sono molto felice», ha detto Monica Bellucci al Corriere della sera. In merito al loro primo incontro, la rivista Paris Match,aveva raccontato che l'occasione era stato un incontro al Lumière Film Festival de Lyon, in Francia.

La figlia Deva

Monica Bellucci prima di legarsi a Tim Burton, è stata insieme per diverso tempo a Vincet Cassel, con cui ha avito due figlie.

Deva è la più grande, ha 19 anni, e segue le orme dei genitori nella carriera da attrice, in merito la Bellucci ha detto: «Penso sia giusto che faccia le sue esperienze libera, senza sentirsi un peso sulle spalle. Sa già che la barra per lei è più alta perché è ‘figlia di’».