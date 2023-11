Antonella Clerici, confessione choc: «Sono arrivata addirittura a pedinare il mio ex»

Antonella Clerici ha raccontato un momento difficile della sua vita. La conduttrice ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato del suo passato e della gelosia provata durante una vecchia relazione: «Sono arrivata addirittura a pedinare il mio ex», ha detto a 'La Stampa'.

L'intervista

Antonella Clerici nell'intervista a 'La Stampa' ha raccontato di essere stata tradita in una precedente relazione e di essere poi diventata molto gelosa dopo questo fatto, in merito ha detto:« Da quando però è nata mia figlia, ho fatto il fioretto di non essere più controllante. Devo dire che si vive molto meglio: prima mi alzavo con il chiodo fisso di guardare il cellulare al mio ex e sono arrivata addirittura a pedinarlo.

Ora no, anche perché, alla mia età, mica posso stare lì ancora a patire, piuttosto sto da sola». Antonella Clerici da diverso tempo è in una relazione con Vittorio Garrone, un imprenditore genovese, insieme alla coppia vive anche la figlia della conduttrice, Maelle, nata nel 2009 dalla relazione con Eddy Martens.