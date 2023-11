Lorella Cuccarini sulla figlia Chiara Capitta calciatrice della Roma: «Sessualità fluida? In amore può fare ciò che vuole»

Uscire allo scoperto per liberare il mondo dalle paure e dagli stereotipi. Lo ha fatto Chiara Capitta, 23enne e figlia di Lorella Cuccarini, calciatrice della Roma e creator digitale, che nello scorso aprile ha dichiarato che nella vita potrebbe innamorarsi sia di un uomo che di una donna. La figlia di Lorella Cuccarini ha poi condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui racconta la sua lotta per la salute mentale. «Voglio documentare la mia esperienza per riuscire ad arrivare a persone che come me, hanno bisogno di una spinta in più per riprendere completamente in mano la propria vita». A parlare nelle ultime ore è stata Lorella Cuccarini che ha nuovamente detto la sua in merito alle dichiarazioni della figlia. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Lorella Cuccarini

Una mamma che rispetta le scelte dei figli perché vuole il loro bene e la loro felicità.

Così si è mostrata Lorella Cuccarini dopo il coming out della sua terzogenita. «Nessuno ti insegna, cerchi di mettere a frutto l’esperienza dell’essere figlia - ha spiegato Lorella Cuccarini in un'intervista a La Stampa -. A Sara, la prima dei miei quattro, dico sempre che ha pagato la mia inesperienza. In famiglia abbiamo un rapporto aperto, intimo, ma resto un genitore, non un’amica».

La coach di Amici ha continuato: «Chiara? Sì, lei ha detto di potersi innamorare di un ragazzo come di una ragazza. Cosa ne penso? Io la trovo rappresentativa di quello che è lei e un po’ tutti i ragazzi oggi, che vogliono uscire dalle etichette. Io ho lottato tutta la vita contro quelle date a me: la più amata, la fidanzata d’Italia, la moglie ideale. Siamo quello che siamo, nessuno deve essere chiuso in un perimetro che qualcuno ha deciso per lui».