Monica Bellucci e Tim Burton stanno insieme? Per i francesi sì: l'attrice e il regista paparazzati insieme a Parigi

Monica Bellucci e Tim Burton stanno insieme? Per Paris Match, possiamo togliere il punto di domanda: tra l'attrice e il regista è amore. «Si sono incontrati brevemente sulla scalinata del Palais des Festivals di Cannes nel 2006», racconta Paris Match: «ma è stato solo sedici anni dopo, dietro le quinte di un altro festival, che il regista e l'attrice si sono avvicinati. Lei single da, dopo aver rotto con l'artista Nicolas Lefebvre nel 2019. Lui anche, dopo la separazione dalla madre dei suoi figli, Helena Bonham Carter... È nella massima discrezione che Tim Burton e Monica Bellucci si sono scoperti, per non lasciarsi mai più. Negli ultimi quattro mesi, l'americano 64enne e l'italiana 58enne si sono conosciuti di nascosto, prima che la loro storia d'amore venisse finalmente rivelata...». A corredo il settimanale pubblica anche uno scatto dei due che camminano a braccetto tra le vie di Parigi.

Monica Bellucci e Tim Burton stanno insieme: il gossip

Insomma per il magazine francese la love story sarebbe esplosa a Lione lo scorso ottobre, durante il Lumière Film Festival ed è poi continuata nei mesi successivi con incontri «discreti».

I due si erano già conosciuti nel 2006, durante il Festival del cinema di Cannes, un incontro di pochi istanti che aveva lasciato però il segno. «Sono pazzo di Monica Bellucci. Sogno di restare bloccato in ascensore con lei. È così bella…», sembrava ironico (ma non troppo) Tim Burton, intervistato dal settimanale Gala.

Cosa sappiamo

Ma in poco tempo tutto è cambiato, Tim Burton e Monica Bellucci si sono rincontrati sereni e soprattutto single. lei dopo la fine del matrimonio con Vincent Cassel e alcuni flirt ha chiuso anche la relazione con l’artista Nicolas Lefebvre. Burton invece ha chiuso nel 2014 la storia con la sua storica compagna, l’attrice inglese Helena Bonham Carter, e da allora nessuna donna ha fatto breccia nel suo cuore. 58 anni lei 61 lui, i due si erano incontrati per la prima volta sedici anni fa, nel 2006, quando si erano incrociati brevemente al Festival di Cannes. Dallo scorso ottobre hanno dunque deciso di conoscersi meglio, ma non volevano far sapere a nessuno. Peccato che i paparazzi ora abbiano scombinato i loro piani.