Monica Bellucci ospite d'onore a Ballando con le stelle, ma la Signora Rossella svela il retroscena

Monica Bellucci è stata la ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. Un vero e proprio colpo della trasmissione Rai, ma - confrontando l'esibizione delll'attrice con i social - è venuto alla luce che il ballo era registrato. La produzione ha cercato di dissimulare la registrazione dell'esibizione dell'attrice ma una "disattenzione" della Signora Rossella sulla sua pagina Instagram ha svelato tutto.

L'esponente della giuria popolare ha mostrato la Belluci entrare in studio con il suo ballerino per posizionarsi nel punto esatto dove sarebbe finita l'esibizione mentre il filmato registrato era ancora in onda. Il suo però è stato solo l'ultimo di una serie di indizi: il primo le strette inquadrature che non hanno mai dato modo di mostrare guria, studio o pubblico e anche la pubblicazione della coreografia nel pomeriggio di sabato di Maykel Fonts sulla sua pagina Instagram proprio con Monica Bellucci nello studio di Ballando con le Stelle.

L'attrice ha scelto di non sponsorizzare solo il suo nuovo film "La Befana Vien di Notte", come conferma Milly Carlucci: «Io pensavo vieni, sei l’ospite d’onore, facciamo un’intervista. Lei invece mi ha detto: “No, no, io vengo a ballare. In questa pista si balla"». E di fatto ha ballato, solo non lo ha fatto in diretta.

