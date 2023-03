La figlia di Monica Bellucci? Una vera Deva: semplice, elegante e sensuale. Incanta tutti con il suo fascino alla fashion week di Parigi

Deva Cassel, la figlia primogenita di Monica Bellucci e del suo ex marito Vincent Cassel (che hanno avuto anche un'altra figlia, Léonie Cassel, più piccola di Deva), ha sfilato per Coperni a Parigi.

Per la 18enne Deva l'approccio con la moda è stato a dir poco precoce. A differenza dei suoi genitori, Deva non ha scelto il cinema, bensì le passerella di moda.

Deva Cassel e la sfilata a Parigi

La giovane, ha calcato il catwalk con un estremo fascino e tanta sicurezza. Per lei, un look semplice e sensuale: un minidress nero con cappuccio bordato di pelliccia, collant velate, mini-bag e décolletè in nuce.

Deva Cassel e lo show di Dior

Deva, di sicuro, non fa la vita di una giovane teenager ma, per ora, si sta dedicando alla moda. Pochi giorni prima, infatti, era stata fotografata allo show di Dior. In questa occasione non sfilava ma è stata fotografata seduta comodamente in prima fila, per assistere al défilé della nuova collezione disegnata da Maria Grazia Chiuri.