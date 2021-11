Monica Bellucci e quel flirt con Eros Ramazzotti: «Ma quando? Ero incinta...»

Monica Bellucci risponde ad Eros Ramazzotti. Tempo fa il cantante Eros Ramazzotti aveva raccontato di aver detto “no” alle avances di Monica Bellucci ed ora, a distanza di mesi, l’attrice ha deciso di dire la sua a riguardo.

Monica Bellucci ed Eros Ramazzotti (Instagram)

Monica Bellucci e il flirt con Eros Ramazzotti

APPROFONDIMENTI ADULTERIO E DIVORZIO Wanda Nara e Icardi, Caterina Collovati su Instagram: «Video... IL RACCONTO Eros Ramazzotti: «Ho detto "no" a Monica Bellucci:... IL RETROSCENA Eros Ramazzotti "ritratta" il no a Monica Bellucci: il post...

Eros Ramazzotti in un’intervista di qualche tempo fa ha raccontato alcuni particolari dettagli inediti della sua vita privata, come il giorno in cui disse "no" a Monica Bellucci, chiarendo che si era trattato di un “rifiuto privato”: «Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi – ha spiegato al “Correrie della Sera” - È rimasto un bel ricordo». L'incontro tra i due era avvenuto nel 2014, nel corso del programma condotto da Fiorello Stasera pago io Revolution.

Monica Bellucci e Fiorello ospiti di Fiorello a "Stasera pago io Revolution"

Monica Bellucci non aveva letto le dichiarazioni di Eros ed è stata informata dal settimane “F”, che le ha dedicato un’intervista: «Mah…- ha spiegato l’attrice - Ci dobbiamo sentire al telefono allora. Ma quando?». Il fatto però secondo lei sarebbe stato impossibile, perché lei al tempo era incinta: «Ma ero incinta di cinque mesi! Aspettavo Deva! Giuro che lo chiamo. Eros è un amore, ho rispetto totale di lui».

© RIPRODUZIONE RISERVATA