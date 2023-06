Monica Bellucci e Tim Burton, nuova coppia ufficiale: «Sono felice di averlo incontrato, lo amo»

Monica Bellucci e Tim Burton non si nascondono più. Sebbene siano diversi mesi che l'attrice italiana e il regista americano vengono paparazzati insieme, nessuno dei due, prima d'ora almeno, aveva ufficializzato la relazione. Ora, però, a farlo, ci ha pensato l'ex moglie di Vincent Cassel che in una recente intervista si è raccontata a 360 gradi tra nuovi progetti di lavoro e, a questo punto, nuova vita sentimentale.

L'amore di Monica Bellucci per Tim Burton

Monica Bellucci ha sempre cercato di tenere privata la sua vita sentimentale e, infatti, negli ultimi tempi, quando il gossip che la vedeva protagonista della storia d'amore con Tim Burton, impazzava, lei non si è mai sbilanciata. Ha, però, deciso di farlo in un'intervista rilasciata a Elle France, a cui ha detto: «Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l'uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita. Conosco l'uomo, lo amo, e ora conoscerò anche il regista, inizia un'altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton». Infatti, Monica reciterà proprio all'interno dell'ultimo film diretto dal compagno, ovvero Beetlejuice 2, dove interpreterà la moglie di Beetlejuice. Le riprese del nuovo lungometraggio cominceranno a breve a Londra.

Monica Bellucci e Tim Burton si conoscono da più di dieci anni, si sono, infatti, incontrati per la prima volta nel 2006 a Cannes.

Nel 2022, però, si sono rivisti in occasione del Lumière Film Festival di Lione e, da quel momento, non si sono più lasciati. Entrambi hanno alle spalle due matrimoni finiti e figli, ormai, grandi: l'attrice è stata sposata con Vincent Cassel dal 1999 al 2013 mentre il regista si è separato nel 2014 dalla moglie e attrice Helena Bonham Carter, con la quale si era sposato nel 2001.