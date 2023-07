Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: «Oggi gita in barca». Ecco dove getta l'ancora lo yacht di lusso

Michelle Hunziker ha iniziato la sua giornata sulle note di The summer is Magic dei Playahitty, gruppo musicale degli anni '90. In barca, la showgirl trascorre del tempo con la figlia e delle amiche per un giro al largo delle coste di Forte dei Marmi su uno yacht di lusso.

Con lei, la figlia Aurora Ramazzotti in occhiali scuri e cappello di paglia. «Che meraviglia girls. Buongiorno, oggi gita in barca», ha esultato Michelle Hunziker nelle sue stories di Instagram.

Con un copricostume leopardato Michelle Hunziker si lascia andare a quelle che sono le onde che cullano lo yacht sul quale con le amiche e la figlia trascorrerà una giornata di sole.

La showgirl, capelli al vento e occhiali da sole continua la sua estate sulle note musicali di una hit degli anni '90, mentre, ripresa dalle "telecamere social" si è rivolta all'obiettivo con un gesto a simboleggiare che prosegue tutto per il meglio. E come biasimarla vista la location?

La showgirl, infatti, riprende col suo smartphone, direttamente dal mare, le bellezze di Forte dei Marmi in Toscana e si appresta a godere una nuova giornata d'estate.