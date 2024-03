Hilary Duff incinta del quarto figlio, il marito Matthew Koma fa la vasectomia: «Non è stato male, la consiglio»

Il 12 dicembre scorso, Hilary Duff, l'ex star della Disney, ha rivelato di essere in attesa del suo quarto figlio, il terzo con il marito Matthew Koma, 36 anni. La coppia ha dato il benvenuto alle figlie Banks e Mae rispettivamente nel 2018 e nel 2021 e Hilary ha anche un altro figlio, Luca di 11 anni, avuto con l'ex marito Mike Comrie. Per far sì che la famiglia non si allarghi ulteriormente, Matthew ha annunciato di aver preso una decisione drastica: si è sottoposto alla vasectomia, cioè l'intervento chirurgico che rende l'uomo sterile.

L'annuncio social

Matthew Koma ha pubblicato alcuni scatti nelle sue Instagram stories che documentano la prima parte dell'intervento. «Vasectomy fit check.

Questo è il giorno della vesectomia», ha scritto il dj a corredo di un selfie allo specchio. Matthew ha poi chiesto al suo medico «hai mai lavorato su qualcosa di così piccolo prima?». Una conversazione tutta da ridere tant'è che il dottore ha risposto con tono ironico: «No, non è piccolo».

Dopo alcune ore, Matthew ha condiviso nelle sue Instagram stories la foto di sua moglie Hilary che la ritrae mentre guida l'auto. «Onestamente non è andata male, meglio sicuramente di andare dal dentista. Lo consiglio 10/10».