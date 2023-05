SANT'ELPIDIO A MARE - Non aveva più niente da dire alla classifica, l’ultima di campionato della Real Elpidiense, ma il pomeriggio di sabato allo stadio Montevidoni è stato denso di emozioni. Spalti gremiti a Sant’Elpidio a Mare per celebrare il campionato dominato e concluso con un’altra vittoria, per 2-1 sul Tirassegno 95.

Fantastico il colpo d’occhio degli spalti, con la tifoseria Gruppo erotico e Barrio Sem, che ancora una volta ha accompagnato i suoi beniamini tra cori, striscioni ed una coreografia curata nei minimi dettagli. Un pomeriggio di festa, con tanto di stand gastronomici ed ingresso gratuito per tutti. Al termine, passerella d’onore per tutti i giocatori e lo staff, transitati tra due ali di giocatori dei settori giovanili e premiati con una medaglia dal presidente Sauro Pieroni. Applausi per tutti, dall’allenatore Alessio Zancocchia e al vice Fabio Fabi, fino alla squadra capitanata da Michael Mariani.

Il giorno speciale

È stato un giorno speciale soprattutto per Paolo Parmegiani, bandiera del calcio elpidiense, alla sua ultima partita. Salutato dalle continue ovazioni del pubblico, dopo il triplice fischio ha faticato a trattenere la commozione quando ha letto la sua lettera di saluti. «Ringrazio tutti, la società, il mister Alessio che 4 anni fa mi ha voluto riportare a giocare qui; i compagni, la mia famiglia, mio padre che mi ha fatto appassionare da bambino lai colori viola, mia moglie con cui ho segnato i due gol più belli, le mie figlie. Ho iniziato nell’Elpidiense, termino qui e sognavo di chiudere così, con una promozione nella squadra della mia città».

Presente il sindaco Alessio Pignotti, che si è congratulato per «la stagione esaltante, accompagnata per tutto l’anno da un calore straordinario. Vi auguro di ripartire dopo questo successo con lo stesso entusiasmo per regalare e regalarvi altre soddisfazioni». A settembre, la Real Elpidiense si prepara ad affrontare da protagonista il campionato di Prima categoria e per ora si gode la soddisfazione di una stagione esaltante.