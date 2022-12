Lo zecchino d'oro, vince la canzone "Il panda con le ali". Il testo del brano

"Il panda con le ali", testo e musica di Virginio e Daniele Coro, è la canzone vincitrice della 65esima edizione dello Zecchino d'Oro. Il brano è stato premiato al termine della finale, andata in onda su Rai1 dall'Antoniano di Bologna, condotta dal direttore artistico Carlo Conti. A dare voce alla canzone Mariapaola Chiummo, 7 anni, di Scicli (Ragusa), accompagnata dal Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni. Le giurie che hanno votato i 14 brani in gara e decretato il vincitore sono state due: la Giuria dei Piccoli, formata da venti bambini provenienti da tutta Italia, e la Giuria dei Grandi, formata da Francesca Fialdini e Paolo Conticini, conduttori della prime due puntate, Cristina D'Avena e gli youtuber Ninna e Matti. Ai loro voti si sono aggiunti quelli dei bimbi del Piccolo Coro e della Galassia Zecchino, circa 2.000 bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati all'Antoniano.

Al secondo posto si è classificata "La canzone della settimana" di Eugenio Cesaro, cantata da Chiara Paumgardhen, 9 anni, di Sant'Angelo d'Alife (Caserta), al terzo "L'orso col ghiacciolo", testo di Mario Gardini e musica di Giuseppe De Rosa, cantata da Benedetta Morzetta, 8 anni, di Cerreto Guidi (Firenze). «"Il panda con le ali" - spiega Virginio Coro, uno degli autori - è una canzone che parla di inclusione e di unicità, di quanto ognuno di noi sia speciale, proprio perché unico. Spero possa aiutare tutti i bambini ad amare la propria unicità». Al centro dello Zecchino d'Oro anche la tradizionale campagna di solidarietà Operazione Pane, a sostegno di 18 mense francescane in Italia e cinque nel mondo (in Ucraina, Romania e Siria), che ogni giorno accolgono persone e famiglie in difficoltà. La si può sostenere sul sito www.operazionepane.it o, fino al 25 dicembre, con un sms o una chiamata da rete fissa al 45588.

Il panda con le ali, il testo



O-o-o-oh, o-o-o-oh

O-o-o-oh, o-o-o-oh

C'era un panda dentro a una foresta

Silenzioso e con l'aria un po' goffa

Non amava parlare con gli altri

E raramente voleva far festa

Lo prendevano in giro un po' tutti

Perché aveva due ali di piuma

Una bianca e una nera ma lui

Non le voleva più avere

Perché è strano essere un panda con le ali e volare

Ma dal momento che impari a volare

Vedi le cose piccolissime

E il panda non aveva più paure

Tra quelle nuvole bellissime

E così gli altri panda hanno iniziato

Tutti a desiderare un paio d'ali

E quello che sembrava complicato

Un panda con le ali l'ha cambiato

O-o-o-oh, o-o-o-oh

Un panda con le ali l'ha cambiato

O-o-o-oh, o-o-o-oh

Gli animali di quella foresta

Non credevano fosse possibile

Per un panda volare davvero

Come un aquilone nel cielo

Così capirono che era sbagliato

Ancora prenderlo in giro

Ma dal momento che impari a volare

Vedi le cose piccolissime

E il panda non aveva più paure

Tra quelle nuvole bellissime

E così gli altri panda hanno iniziato

Tutti a desiderare un paio d'ali

E quello che sembrava complicato

Un panda con le ali l'ha cambiato

O-o-o-oh, o-o-o-oh

Un panda con le ali l'ha cambiato

O-o-o-oh, o-o-o-oh, o-o-o-oh

E così gli altri panda hanno iniziato

Tutti a desiderare un paio d'ali

E quello che sembrava complicato

Un panda con le ali l'ha cambiato

O-o-o-oh, o-o-o-oh

Era soltanto un panda con le ali