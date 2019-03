Marta Flavi ha perso la pazienza «Basta inviarmi foto hot sui profili social»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Capisco le lettere di “amore” che alcuni gentilmente mi scrivono, invece non sopporto chi non si contiene e manda perfino foto HOT!!!». A lamentarsi in modo scherzoso sul suo profilo instagram è Marta Flavi , finita nel mirino di qualche fan dall'animo un po' troppo morboso.«Quello non lo sopporto e li blocco», scrive la Flavi. Poi spiega la sua ricetta: «Mi sento la Killer dei cafoni - spiega - appena mi arrivano “vi faccio” fuori con un semplice CLICK!!!!».