Marta Flavi: «Sì, ho tradito» E racconta il segreto delle cene dell'addio

di Giampiero Valenza

Ma Marta svela di più, raccontando di quando a 22 anni decise di rifarsi il naso. «I miei genitori erano contrari e si rifiutarono di pagarmi l'intervento. Allora presi alcuni pezzi dell'argenteria di famiglia e li misi in vendita. Quando tornai a casa con il naso rifatto mio padre non mi parlò per un anno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, Cupido di “Agenzia matrimoniale” che ha unito i cuori degli italiani, ha tradito in amore. Lo ha confessato adurante "Vieni da Me" su Rai Uno. «Sì ho tradito», ha detto. E ad una Balivo stupita risponde: «Mi guardi come una marziana». Poi, spiega il suo rito: «Quando una storia finisce tragicamente e le mie finivano che non c’era più niente...io facevo le cene dell’addio e dicevo sempre (copiate pure perché funziona sempre) ‘ti voglio bene come un fratello/amico/padre». A quel punto la Flavi racconta: «C’era già qualcuno che mi piaceva». Così la storia precedente finiva ma, spiega, «io avevo già provato a capire se quell’altro era un amore».