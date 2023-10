Manila Nazzaro, la super festa di compleanno del fidanzato Stefano Oradei: tutti gli invitati vip

Manila Nazzaro, ex Miss Italia, ha da qualche mese reso pubblica la nuova relazione con Stefano Oradei, ex ballerino professionista a Ballando con le Stelle. I fan di Manila Nazzaro si ricordano sicuramente il fidanzato storico della donna, Lorenzo Amoruso, ex calciatore. I due dopo sei anni insieme e dopo aver partecipato a Temptation Island Vip hanno messo fine alla loro storia all'inizio del 2023.

La coppia Manila-Stefano e il compleanno

La relazione tra i due sarebbe iniziata circa nel luglio scorso, la showgirl in merito ha dichiarato al magazine 'Confidenze': «Lo conosco da anni, è una persona speciale nella mia vita, un’anima rara per educazione e dolcezza».

In questi giorni Manila Nazzaro ha festeggiato il compleanno del nuovo fidanzato, celebrando i suoi 40 , la sanni. Insieme alla coppia erano presenti anche i due figli della donna e altri amici vip, sempre legati al mondo della danza.

Nelle foto appaiono infatti Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La festa si è tenuta su una splendida terrazza con vista a Roma, nel quartiere San Giovanni. Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono nati a un giorno di distanza, lei il 10 e lui l'11 ottobre. L'ex ballerino nel post su Instagram con le foto della serata commenta: «Il compleanno più bello della mia vita. Anche il più lungo amore mio: abbiamo festeggiato per 48 ore, il 10 ottobre tu e l’11 io. Pazzesco! Non avevo ancora postato nulla perché sono stato mega impegnato, ma…ho anche deciso di vivermi i momenti cosi belli profondamente, con le persone che amo con i valori che la vita e la mia famiglia mi hanno insegnato. Emozioni, Entusiasmo, Vibrazioni… AMORE!!! Grazie a tutti per i miliardi di messaggi di auguri e Grazie a chi mi ama immensamente».