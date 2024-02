Porto San Giorgio, anche Cecchi Paone e Simone Antolini alla festa di compleanno per l'ex assessore Del Vecchio

PORTO SAN GIORGIO - Anche il noto volto tv Alessandro Cecchi Paone ha partecipato alla festa al Minonda per i 60 anni dell’ex assessore e vicesindaco di Porto San Giorgio Carlo Del Vecchio. E’ arrivato da Roma insieme al fermano Simone Antolini con il quale si è di recente sposato a Milano.

«Fratello maggiore per Simone»

«Carlo - ha detto il giornalista - per Simone è davvero un fratello maggiore. Per questo non potevamo mancare alla festa». Strapieno il ristorante sul lungomare che si affaccia sulla spiaggia sud della città dove, al termine del banchetto, sono anche stati sparati i fuochi d’artificio, ormai sempre più presenti durante le feste lungo la costa con qualche mugugno sui social. Tra i presenti anche l’ex parlamentare Mauro Lucentini, l’assessore ed ex sindaco di Montegranaro Gastone Gismondi, l’ex primo cittadino sangiorgese Nicola Loira e l’ex assessore Renato Bisonni. Fra gli ospiti lo stilista di Fermo Emiliano Bengasi che ha anche curato il vestito di Antolini in occasione della recente festa di matrimonio.