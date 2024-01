Birthday romano per l'avvocato Albanese all'insegna della solidarietà per la Lega del Filo d'Oro

Esclusivo charity gala a via veneto, in Roma per celebrare il 43° compleanno dell’avvocato Massimiliano Albanese, presidente dell’APICES (Associazione Professionisti ed Imprese per la Cooperazione Economica e Sociale) e Segretario Federale dell’UCI (Unione Consumatori Italiani), nonché managing partner dello Studio legale e tributario internazionale LEXAMP - Albanese Maxia & Partners. L’evento si è svolto lo scorso 24 gennaio al “Carnica”, il ritrovo più cool della capitale per questa stagione. Calabrese d’origine, romano d’adozione, l’avvocato Albanese è noto anche per le sue attività nel campo degli ESG Investments, che consentono alle imprese di mitigare l’impatto delle proprie attività produttive sull’ambiente e sul contesto sociale in cui operano. «La sostenibilità è la vera sfida del futuro, perché abbiamo il dovere di garantire alle future generazioni un mondo vivibile ed una società coesa e solidale», afferma Albanese. «In questo ambito uno dei più efficaci strumenti a disposizione delle imprese è il sostegno concreto al mondo del terzo settore, premiando naturalmente le entità che maggiormente dimostrano trasparenza e capacità di raggiungere obiettivi».Tra queste realtà c’è sicuramente la Lega del Filo d’Oro, fondazione e.t.s. cui l’avvocato Albanese ha scelto di dedicare la soiree di quest’anno. «Avere l’opportunità di contribuire a sostenere un ente benefico come la Lega del Filo d’Oro è il miglior regalo che si possa ricevere per un compleanno» dichiara Albanese, che dedica ogni anno il proprio genetliaco alla solidarietà. «In tempi di “pandoro gate” e proprio nel giorno in cui il Governo affronta il tema della trasparenza verso i consumatori nell’uso della beneficenza quale strumento di marketing, sono davvero orgoglioso della presenza alla festa della dirigenza nazionale della Lega del Filo d’Oro, cui esprimo un particolare ringraziamento».

Le attività dell’ente, nell’ambito della ricerca e dell’assistenza alle persone affette da menomazioni plurisensoriali, sono state infatti illustrate ai numerosi presenti da Roberto Costantini, direttore generale della Lega del Filo d’Oro, che ha portato i saluti del presidente nazionale Comm. Dott. Rossano Bartoli.

Tanti gli ospiti cari al grande pubblico che hanno partecipato alla serata.

Da citare, per l’International showbiz, il produttore e conduttore televisivo Pascal Vicedomini, accanto a volti noti dell’entertainment nazionale quali le attrici Manuela Arcuri ed Antonella Salvucci, l’influencer e vincitrice del GF VIP Nikita Pelizon; ed ancora, le giornaliste Marzia Roncacci, Vittoriana Abate, Nadia Alese, Annapaola Ricci, Laura e Silvia Squizzato, Maridì Vicedomini Angela Achilli, Roberta Feliziani, Stefania Vaghi,Jolanda Gurreri, Monica Lubinu e Annalisa Colavito, le opinioniste Emanuela Gentilin, Maria Monsè e Veronica Ursida, il tiktoker e giornalista sportivo Massimiliano Cannalire, l’interprete jazz Cinzia Tedesco ed il batterista Pietro Iodice.

Dal mondo accademico, dell’associazionismo e della dirigenza pubblica hanno partecipato: il vicecapo di gabinetto del Ministro D’Urso, Elena Lorenzin, i magistrati Italo Radoccia, Francesco Gambato Spisani e Federico Lorenzini, il prefetto Fulvio Rocco De Marinis, il generale Adolfo Pascarella, l’addetto commerciale dell’Ambasciata d’Italia in Turkmenistan Carmelo Leo, la dirigente RAI Anna Nicoletti,il presidente della Nobile Accademia Internazionale Mauriziana duca Fabrizio Mechi di Pontassieve, il presidente per l’Italia dell’EOCBA (EgyptOverseas Companies and Businessmen Association) Basem Ibrahim, il presidente nazionale per il terzo settore di Conflavoro Gianfranco Luisi, il presidente della commissione terziario donna di Confcommercio Roma Simona Petrozzi, i responsabili delle relazioni istituzionali di Sanofi-Aventis Fulvia Filippini e dell’ente Acquirente Unico dell’Energia Simone Staroccia, la presidente dell’Associazione

Da evidenziare, tra i presenti, anche volti noti della politica quali l’Eurodeputato Matteo Adinolfi, il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, l’ex Europarlamentare Marcello Vernola con la moglie Benedetta Pezzella, gli ex Senatori Marco Siclari ed Urania Papatheu.

Visti, per il segmento “impresa” il patron del gruppo multimediale Netweek Gianfranco Sciscione, il noto gioielliere Tonino Boccadamo, il re delle cravatte Damiano Presta, il finanziere Luca Baravalle, l’industriale Salvatore Paravia, l’immobiliarista e volto televisivo Nadia Mayer, il leader della robotica industriale Fabio Sassoli. Infine da menzionare, tra i molti i colleghi del festeggiato presenti all’evento, ilsocio dello Studio LEXAMP Gabriele Maxia, la matrimonialista Mariarosaria Della Corte, il vicepresidente di APICES Massimo Clemente. Presenti anche il notaio e volto televisivo Adriano Squillante e,dal mondo dell’aristocrazia, il principe Guglielmo Giovanelli Marconi ed il barone Giuseppe Cordopatri dei Capece.

Nel corso della serata, ravvivata dal live del noto Giorgio Marconi, dopo il tradizionale sabrage elegantemente eseguito dall’avvocato Albanese su una pregiata bottiglia magnum, hanno spento le candeline insieme al festeggiato ed alla splendida moglie Maria Pagano (partner dello Studio LEXAMP e Segretario Generale APICES), due care amiche nate nello stesso giorno: la principessa Romana Sanguigni e l’imprenditrice Cherry Luisi.