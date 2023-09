Kate Moss, irriconoscibile mentre fuma una sigaretta durante un pranzo con la famiglia a Londra. Tutte le foto della modella

Avvistata a Londra un'irronoscibile Kate Moss mentre fuma una sigaretta. La top model, definita «tra le più grandi fumatrici di tutti i tempi», non ha perso il vizio per il fumo, come aveva promesso lo scorso mese. Quello che sembra aver perso, invece, è l'amore per il trucco. La bella Kate, 49 anni, nonostante il tempo che passa, ha finalmente deciso di mostrarsi acqua e sapone.

La modella non nasconde il tempo che passa

Desiderata dagli stilisti di tutto il mondo, è stata tra le super top model più ammirate di sempre.

Una donna bellissima, icona di stile e bellezza. Tuttavia, sebbene i segni del tempo inizino a vedersi, è chiaro che Moss, a differenza di molte colleghe, ha deciso di non ricorrere alla chirurgia estetica per nascondere il tempo che passa. Convinta, a ragione, che anche il concetto di bellezza fisica ed estetica in general cambia con l'avanzare degli anni.

Kate Moss, la modella di Croydon

Katherine Ann Moss, detta Kate, nata Croydon, il 16 gennaio 1974, è una supermodella e stilista britannica, comparsa sulle copertine di oltre 300 riviste. Oltre che modella, Moss è anche universalmente riconosciuta icona della moda. Scovata da Sarah Doukas, fondatrice dell’agenzia di moda Storm agli inizi degli Anni ’90, si è fatta strada rivoluzionando i canoni estetici del tempo.