Kasia Smutniak, il nuovo look lascia i fan senza parole: il taglio super corto. «Elegantissima»

Kasia Smutniak è un'icona di bellezza nel cinema italiano e non solo. L'attrice, 44 anni, ha recitato in diversi film, indementicabile il successo di 'Perfetti sconosciuti' e la recente serie tv 'Domina'. La Smutniak ha stupito i suoi follower con un nuovo look, capelli corti a livello delle orecchie.

Il taglio

Kasia Smutniak ha pubblicato un post sui social in cui mostra il momento del taglio. Sono in molti ad aver apprezzato il nuovo look. Tra gli utenti c'è chi ha commentato: «Lei sta bene in qualsiasi modo. Perché la bellezza interna amplifica quella esterna» e anche «Corti, lunghi, lisci, ricci, sempre stupenda sei e sarai».