Kasia Smutniak e la casa in campagna con Taricone: «Quando Pietro non c’è stato più, l’ho tenuta»

Kasia Smutniak, l'attrice protagonista di diversi successi nell'ultimo periodo, ha raccontato della sua vita a Roma. La donna ha anche parlato della casa in campagna con Pietro Taricone, con cui è stata insieme dal 2003 al 2010, anno in cui l'attore è scomparso in un incidente col paracadute.

Roma

«Non so se sono la persona giusta per parlare di Roma. Ci vivo, è vero, da più di vent’anni ma non appartengo a questa città. In verità non appartengo a nessun posto. Quando proprio devo dirlo, quando insistono, rispondo: sono di Varsavia», ha detto l'attrice a The Hollywood Reporter. Sulla casa di campagna con Taricone ha rivelato: «Eravamo piccoli, Pietro ed io. Pietro è il padre di Sophie. Eravamo molto felici. Abbiamo fatto un mutuo, siamo andati in campagna abbiamo preso gli animali piantato gli alberi. Eravamo ragazzi, avevamo l’ingenuità di chi pensa di sapere che cos’è la vita.

I nostri anni di luce. Poi quando Pietro non c’è stato più l’ho tenuta, la casa. È il passato, le radici, il presente, ora sono in pace, il futuro, gli alberi crescono. I figli se vorranno resteranno, lì avranno sempre un posto».

Dopo la storia con l'attore, la Smutniak dal 2011 ha una relazione con Domenico Procacci, con il quale si è sposata nel 2019 e ha avuto un figlio, tutti insieme vivono nel quartiere Coppedè, in merito l'attrice ha detto: «Molto bello, ma la verità è che siamo venuti a stare qui solo perché è vicino all’ufficio di Domenico. Neppure mio marito appartiene a Roma. E’ di Bari. Poi stiamo benissimo qui: è come un piccolo borgo. Ogni quartiere in questa città diventa un paese, finisci per vivere in quattro strade. Sei di quel quartiere, non di Roma».