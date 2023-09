Ilary Blasi diventa castana e i social si scatenano: «Basta con la chirurgia plastica, sembri Nina Moric»

Ilary Blasi è una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico che la segue sempre alla conduzione dei vari programmi televisivi e sui social. L'ex moglie di Francesco Totti, ultimamente, è molto attiva sul proprio profilo Instagram dove condivide sempre molti contenuti per tenere aggiornati i suoi follower su ciò che fa. Nelle scorse ore, Ilary ha pubblicato una serie di foto che hanno riscosso molto successo tra i fan ma che hanno anche scatenato molte critiche.

Il post Instagram di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha pubblicato due nuove foto sul proprio profilo Instagram in cui indossa un vestitino davvero corto di colore viola, stivali alti fino al ginocchio e capelli sciolti. La didascalia che la conduttrice romana ha scelto per le sue immagini è semplice: un cuore viola come il suo abitino. Gli scatti sono piaciuti moltissimo ai follower che hanno lasciato migliaia di like e commenti in cui si complimentano con Ilary per la sua grande bellezza.

Qualcuno, però, ha avuto da ridire perché pensa che, negli ultimi tempi, abbia esagerato con la chirurgia estetica. «Ti prego basta con la chirurgia plastica, sembri Nina Moric» oppure «Ti stai trasformando nel Ken umano», sono alcuni commenti apparsi sotto al post, a cui, ovviamente, Ilary non ha risposto.

Ilary Blasi e i social

Ilary Blasi è molto attiva su Instagram che, però, utilizza solo per postare foto, video o storie.

Infatti, la conduttrice non risponde mai ai commenti dei suoi fan che le dimostrano sempre molto affetto.