Elettra Lamborghini, il post sexy scatena gli hater: «Scendi dal piedistallo»

Elettra Lamborghini, negli ultimi tempi, è stata molto criticata sui social per i contenuti che pubblica ma non solo. Molti utenti sostengono che il suo drastico dimagrimento non sia avvenuto in modo naturale e che la cantante sia ricorsa più volte alla chirurgia estetica. Comunque sia, Elettra ha sempre dichiarato di avere seguito una dieta ed essersi allenata molto duramente e di sentirsi più sexy che mai. Proprio per questo, posta moltissime foto su Instagram: gli scatti, però, hanno fatto storcere il naso a qualcuno.

Elettra Lamborghini ha pubblicato due nuove foto sul proprio profilo Instagram: indossa una tutina nera super attilata e sexy, dei guanti lunghi dello stesso colore e un paio di scarpe con un tacco molto alto e brillantinate.

Capelli sciolti che cadono sulle spalle, sguardo fisso in camera e didascalia che recita: «Miao», con affianco l'emoticon di un gatto nero.

Il post ha riscosso moltissimo successo tra i suoi follower che le hanno lasciato migliaia di like e commenti, anche se, qualcuno non ha molto apprezzato la posa in cui Elettra si è lasciata immortalare. Alcuni l'hanno definita poco femminile. Qualche utente, poi, ha scritto: «Anche meno, zia, calmati», «Ma quanto te la tiri ultimamente? Scendi dal piedistallo» oppure «Non ho mai visto una più esibizionista di lei».

Elettra Lamborghini è molto seguita sui social, basti pensare che il suo profilo Instagram conta quasi sette milioni e mezzo di follower. La cantante è sempre tanto diretta con i suoi fan: se ha qualche lamentela da fare, non si fa problemi a dire la sua oppure non ha paura di essere trasgressiva e fuori dagli schemi.