Totti e Noemi Bocchi, fuga romantica in Madagascar tra petali di rose e champagne

Continua la fuga romantica di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Lontani dalla caotica Roma, i due, innamorati più che mai, hanno scelto l'Africa e per l'esattezza Madagascar. L'ex capitano della Roma e la sua fidanzata hanno condiviso degli scatti negli scorsi giorni in cui si dimostravano sempre affiatati e sorridenti.

Tra sorprese e momenti di relax: ecco come si stanno divertendo.

Totti-Bocchi: relax in Madagascar

Noemi Bocchi ha condiviso, nelle ultime ore, degli scatti di alcuni momenti romantici tra i due.

Un letto con un cuore formato con dei petali di rose e dello champagne con due calici è la scena contenuta nelle sue Instagram stories.

La fuga da Roma

I due si stanno rilassandro tra le coccole della struttura che li ospita, i paesaggi mozzafiato e gli animali protagonisti assoluti della location. Il relax prima del ritorno alla normalità è necessario per prepararsi al meglio a quel 20 settembre, data in cui Totti dovrà afforntare una nuova udienza per la separazione da Ilary Blasi.

Entrambi hanno fatto richiesta dell'addebito di colpa all'ex coniuge e saranno ascoltati testimoni e raccolte prove su eventuali tradimenti.