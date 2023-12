Blessing, dall'Africa a Urbino per curarsi a soli 2 anni grazie al lavoro di squadra di Prefettura, sindaco di Montegrimano e Ministero degli Esteri

PESARO - Blessing di nome e di fatto. Il regalo di Natale più bello. Venerdì 22 dicembre l'appuntamento è in Prefettura a Pesaro con la conferenza in cui si spiegheranno i dettagli della bella storia di collaborazione tra istituzioni e che ha permesso di affidare la piccola Blessing alle cure del servizio sanitario regionale - nel dettaglio l'ospedale di Urbino - nonché all'amore della famiglia urbinate Cappelletti Valentini. Blessing, a non ancora 3 anni di età, necessitava di cure urgenti specifiche non disponibili in Africa.

Grazie alla collaborazione tra il Prefetto di Pesaro Emanuela Saverio Greco, il sindaco di Monte Grimano Elia Rossi e il Ministero degli Esteri, la famiglia Cappelletti Valentini ha potuto portare in Italia, nelle Marche, a Urbino, la bimba conosciuta durante un loro servizio da missionari nel continente africano, garantendole adeguate cure di cui necessitava e avviando, contestualmente, le pratiche per una adozione definitiva. Fondamentale, in questa operazione, il trait d'union del sindaco Rossi che, cogliendo l'occasione durante il meeting dello scorso agosto, ha messo in collegamento la famiglia con il ministro Tajani.