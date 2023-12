PESARO - La bella favola di questo Natale si chiama Blessing e ha solo 33 mesi di vita. Ora è in salute e con la sua nuova famiglia grazie alla sensibilità di diversi enti e ad una serie di circostanze benevole che hanno permesso il lieto fine per quella che poteva essere una triste tragedia annunciata.

La catena solidale

Ieri mattina in Prefettura il racconto della vicenda che vede protagonisti il prefetto Emanuela Saverio Greco, il sindaco di Monte Grimano Terme Elia Rossi, il Ministero degli Esteri, la famiglia Cappelletti Valentini e la piccola. La bambina, conosciuta dalla famiglia Valentini, Valentina e Giacomo, durante un loro servizio da missionari nel continente africano, necessitava di cure urgenti e non disponibili in Africa. Solo grazie alla collaborazione tra enti si è potuto salvarla e avviare le pratiche di adozione richieste dalla coppia residente ad Urbino. «Abbiamo conosciuto la piccola Blessing oltre un anno e mezzo fa durante la nostra attività di medici missionari – spiega Valentina Valentini –la bambina stava male e ho sollecitato per farle avere una cura adeguata in Italia. Non è stato subito possibile il trasferimento per via della burocrazia italiana e non sapendo come fare siamo tornati a casa e abbiamo iniziato a scrivere chiedendo aiuto». Tra i contatti avviati anche quello con il prefetto Greco che ha subito risposto. «È una donna empatica, lei e il sindaco Rossi ci hanno subito ascoltati. Devo dire anche grazie al Ministro degli esteri Antonio Tajani che mettendoci in contatto con l’ambasciatore italiano del paese africano ci ha aiutato per far entrare in Italia la bambina». In Italia la piccola è stata affidata alla cure dell’ospedale di Urbino e i genitori ringraziano in particolare Simone Barocci direttore della Patologia clinica, per la quale la signora Valentini lavora come tecnico di laboratorio, e la dottoressa Lanfranchi del reparto di pediatria. «Mi sono ricordata - ha raccontato il prefetto - che il sindaco di Monte Grimano Terme, aveva una conoscenza all’interno del Ministero degli Esteri. L’ho chiamato e subito Rossi ha voluto incontrare questa famiglia. «Circostanza fortunata – continua il racconto Elia Rossi – due giorni dopo che ho incontrato la famiglia il Ministro degli esteri Tajani sarebbe stato ospite al Meeting di Rimini. Siamo riusciti ad organizzare un incontro tra lo stesso Ministro che ha subito preso a cuore la vicenda e il suo staff ha rapidamente contattato l’ambasciatore africano e anche il sistema sanitario regionale permettendo il trasferimento per le cure». Attualmente Blessing sta terminando la terapia ed è davvero migliorata a vederla; in Prefettura di fronte a giornalisti e cameramen ha ricevuto anche i regali da parte di Babbo Natale aggirandosi nel salone intorno all’albero di Natale allestito per le festività. Per i suoi nuovi genitori una vera e propria “benedizione”.