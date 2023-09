Grande Fratello, Rebecca Staffelli confessa: «Il mio fidanzato mi ha chiesto di sposarlo». Chi è Alessandro Basile

Rebecca Staffelli sta diventando un volto molto noto al pubblico di Mediaset grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello nel ruolo di "esperta social" (ruolo che prima ricopriva Giulia Salemi). Nonostante il suo esordio sia stato molto silenzioso, la figlia dell'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, si sta guadagnando l'affetto del pubblico, sciogliendosi sempre di più, puntata dopo puntata.

Della vita privata dell'esperta social si sa che è felicemente innamorata del suo fidanzato, Alessandro Basile con il quale sta da più di cinque anni.

Tra i due è stato «amore a prima vista» e la ragazza ha confessato che Alessandro le ha anche chiesto di sposarlo.

Andiamo a scoprie qualcosa in più su questa giovane coppia così innamorata.

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile, un colpo di fulmine

Rebecca Staffelli ha raccontato in una recente intevista come lei e Alessandro Basile si sono conosciuti: «Il nostro primo incontro è stato del tutto casuale: era un periodo in cui lavoravo tanto, ho chiamato quel classico amico che ti telefona sempre per uscire, l’amico mi ha raggiunto con Alessandro e... beh, sì, è stato un colpo di fulmine. Ammetto, il bello mi piace e gli occhi sono fatti per guardare. Ma poi mi devi prendere di testa. E Ale ha una bella parlantina, è simpatico, è sul pezzo, è ironico: era inevitabile, dopo quattro chiacchiere avevo già capito... La seconda sera che siamo usciti, mi ha chiesto il numero di telefono e io gli ho detto: “Te lo do solo se lo impari a memoria e non lo scrivi da nessuna parte”. E gliel’ho sussurrato nell’orecchio una sola volta in un locale con la musica assordante. E lui appena è tornato a casa mi ha subito scritto».

Il passato a Uomini e Donne

Alessandro Basile non è un volto nuovo in Mediaset, è stato, infatti, corteggiatore a Uomini e Donne. Era stato notato immediatamente dalle troniste Ludovica Valli e Rossella Intellicato, ma il ragazzo aveva scelto di proseguire la conoscenza con Laura Molina, ex tentatrice di Temptation Island al di fuori del programma. La relazione si è chiusa dopo qualche mese.

Oggi Alessandro è innamorato perso di Rebecca Staffelli tanto che nel 2020 le chiese di sposarlo. I fan restano in attesa di scoprire quando i due vorranno convolare a nozze.