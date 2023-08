Valentina Ferragni ai Caraibi. Le critiche durante le vacanze: «Devi far vedere le te**e?»

Le vacanze paradisiache di Valentina Ferragni ai Caraibi non sono sfuggite all'occhio dei follower e neanche alle critiche pungenti degli hater. L'influencer, in questi giorni, si sta godendo un po' di relax a St. Barth, in compagnia del suo nuovo fidanzato Matteo Napoletano, di nove anni più giovane di lei.

Nelle ultime ore, Valentina Ferragni ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto tra pose sexy e paesaggi. Tuttavia, non sono mancati i commenti negativi degli hater sempre pronti a lasciare giudizi pungenti. Per che cosa? Una semplice maglia. Ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio

.

Valentina Ferragni su Instagram

Valentina Ferragni si è mostrata nelle foto spensierata e felice con dietro un paesaggio mozzafiato. Gli hater dagli occhi attenti hanno notato un dettaglio che riguarda il modo in cui Valentina indossa la maglia e hanno subito utilizzato questa cosa per criticare la sorella di Chiara Ferragni.

«Non capisco il bisogno di tirare su la maglia per far vedere le te**e, non è neanche esteticamente bellissima (parlo della maglia arrotolata)», ha scritto un hater.

E ancora: «Ma dai non è il fisico adatto per cacciar fuori metà te**e». «Perché tirare su il top per fare uscire il seno? Boh, a me sembra grezza», ha scritto ancora un altro hater.